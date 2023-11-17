Ученые выявили вещество для улучшения памяти

Нейробиологи из Католического университета Святого Сердца в Риме и Университетского клинического фонда Агостино Джемелли выявили препарат, который восстанавливает память и омолаживает мозг. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

В основе разработки лежит генетически модифицированный белок LIMK1, который играет важную роль в человеческой памяти. Он необходим для образования дендритных отростков, усиливающих передачу информации в нейронных сетях и требующихся мозгу для правильного процесса усвоения информации.

Специалисты сосредоточились на регуляции активности этого белка при помощи препарата. Таким образом удалось подобрать вещество рапамицин, которое стимулировало синаптическую пластичность, то есть умение нервных клеток изменять силу связей между друг другом. Также препарат способствовал значительному улучшению памяти и оказывал омолаживающее действие на мозг.

Разработка может быть использована для лечения нейродегенеративных и психических расстройств, например, деменции. В будущем ученые намерены проверить эффективность нового препарата при болезни Альцгеймера.

Ранее ученые назвали продукты, улучшающие память.

Анна Морозова