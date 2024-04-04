Ученые выявили связь между комплиментами и здоровьем

Старение — это естественный процесс, который можно затормозить, если, например, избавиться от стресса или спать достаточное количество часов. Однако более важно то, как чувствуют себя люди, как они выглядят и на сколько лет их оценивают окружающие.
Оказалось, что субъективная оценка того, как человек выглядит, может влиять на его старение. Об этом сообщили ученые из США, проанализировав данные национального опроса о здоровом старении 2 006 взрослых американцах в возрасте от 50 до 80 лет. Работа опубликована в журнале Psychology and Aging.
Участников спросили, насколько молодо, по их мнению, они выглядят по сравнению со своими сверстниками, и испытывали ли они какую-либо дискриминацию, связанную с возрастом, или позитивное отношение в виде комплиментов или просьб дать совет.
Оказалось, 59% людей думали о том, что выглядят моложе своих сверстников, и только 6% признались, что они по внешности явно старше своих сверстников.
Женщины, которые думали, что выглядят моложе своих сверстниц, как правило, тратили больше времени и денег на различные процедуры, сохраняющие здоровье кожи.
Если старание женщин, пытающихся выглядеть моложе, оценивалось по достоинству окружающими людьми, то они чувствовали себя гораздо лучше как в физическом, так и в психологическом плане. Однако те, кто сталкивался с негативными комментариями о возрасте, имели проблемы со здоровьем.
Конечно, негатив сложно пропустить мимо ушей, но исследователи настоятельно рекомендуют людям вместо зацикливания на возрасте пересмотреть свое отношение к старению, сосредоточиться на здоровом образе жизни, исключив курение и алкоголь.
Ранее ученые выяснили, что недостаток сна заставляет людей чувствовать себя старыми.
Анна Морозова