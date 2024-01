Ученые выявили связь между деменцией и потерей слуха

Ученые из Департамента клинических исследований Университета Южной Дании обнаружили, что потеря слуха связана с повышением риска развития деменции на 7%. Использование слухового аппарата, напротив, позволяет сохранить когнитивные способности. Результаты опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association).