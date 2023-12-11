Ученые выявили рецептуру металлов, применявшихся в древности предками осетин

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 декабря. /ТАСС/. Ученые Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН в Северной Осетии выявили рецептуру металлов, которые применялись предками осетин — кобанцами и аланами. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта профессор Тамерлан Магкоев.

«На протяжении многих десятилетий в Осетии копился богатый археологический материал, а в последние годы появились и самые современные передовые высокоточные методы физико-химического анализа. Это и послужило основой для разработки соответствующего междисциплинарного проекта такого типа, первого на Северном Кавказе, и, возможно, одного из первых в России», — сказал Магкоев.

В ходе работ выяснили, что именно добавляли древние кобанцы, аланы к железу и стали для придания им тех или иных свойств и даже для окрашивания металла в нужные цвета. Выяснилось, что высокооловянистые бронзы были известны на северном склоне Главного Кавказского хребта, в частности на территории Северной Осетии, не с конца бронзового века, как считалось ранее, а уже с XV—XIV вв. до н. Также удалось выяснить рудные месторождения, откуда древние мастера добывали металлы, медь, мышьяк, сурьму.

Для проведения исследования из музейных фондов Северной Осетии был отобран археологический материал из комплексов ключевых археологических памятников кобанской и аланской археологических культур — Адайдонского, Эльхотовского некрополей кобанской культуры, из раскопок Зилгинского раннеаланского городища и Бесланского аланского катакомбного могильника. Были отобраны предметы обихода, оружие, украшения, аксессуары одежды, посуда.

Как пояснили ТАСС во Владикавказском научном центре РАН, согласно древнейшим раскопкам, люди открыли для себя металлы около 9 тыс. лет назад. Тогда умели обрабатывать самородную медь. Однако для изготовления оружия и орудий труда ни железо, ни сталь не подходили. Они выходили слишком мягкими и хрупкими. В более поздний период человек изобрел метод выплавки в сыродутной печи. Достоверно известно, что эта технология применялась в XII веке до н. э. в Индии, Анатолии и на Кавказе.

Масштабные исследования проходили благодаря гранту Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». В 2021 году Фонд поддержал проект «Технологии металлургического производства, состав металлических предметов и стеклянных бус из археологических памятников Кавказа эпохи поздней бронзы, раннего железа и античности на основе анализа новых артефактов кобанской и сарматской культуры на территории Верхнего и Нижнего Притеречья».