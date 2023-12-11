Ученые выявили рецептуру металлов, применявшихся в древности предками осетин
В ходе работ удалось выяснить рудные месторождения, откуда древние мастера добывали металлы, медь, мышьяк, сурьму.
В ходе работ удалось выяснить рудные месторождения, откуда древние мастера добывали металлы, медь, мышьяк, сурьму.
ВЛАДИКАВКАЗ, 11 декабря. /ТАСС/. Ученые Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН в Северной Осетии выявили рецептуру металлов, которые применялись предками осетин — кобанцами и аланами. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта профессор Тамерлан Магкоев.
«На протяжении многих десятилетий в Осетии копился богатый археологический материал, а в последние годы появились и самые современные передовые высокоточные методы физико-химического анализа. Это и послужило основой для разработки соответствующего междисциплинарного проекта такого типа, первого на Северном Кавказе, и, возможно, одного из первых в России», — сказал Магкоев.
В ходе работ выяснили, что именно добавляли древние кобанцы, аланы к железу и стали для придания им тех или иных свойств и даже для окрашивания металла в нужные цвета. Выяснилось, что высокооловянистые бронзы были известны на северном склоне Главного Кавказского хребта, в частности на территории Северной Осетии, не с конца бронзового века, как считалось ранее, а уже с
Для проведения исследования из музейных фондов Северной Осетии был отобран археологический материал из комплексов ключевых археологических памятников кобанской и аланской археологических культур — Адайдонского, Эльхотовского некрополей кобанской культуры, из раскопок Зилгинского раннеаланского городища и Бесланского аланского катакомбного могильника. Были отобраны предметы обихода, оружие, украшения, аксессуары одежды, посуда.
Как пояснили ТАСС во Владикавказском научном центре РАН, согласно древнейшим раскопкам, люди открыли для себя металлы около 9 тыс. лет назад. Тогда умели обрабатывать самородную медь. Однако для изготовления оружия и орудий труда ни железо, ни сталь не подходили. Они выходили слишком мягкими и хрупкими. В более поздний период человек изобрел метод выплавки в сыродутной печи. Достоверно известно, что эта технология применялась в XII веке до н. э. в Индии, Анатолии и на Кавказе.
Масштабные исследования проходили благодаря гранту Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». В 2021 году Фонд поддержал проект «Технологии металлургического производства, состав металлических предметов и стеклянных бус из археологических памятников Кавказа эпохи поздней бронзы, раннего железа и античности на основе анализа новых артефактов кобанской и сарматской культуры на территории Верхнего и Нижнего Притеречья».