Ученые выявили различие в мозге социальных оптимистов и пессимистов

В ходе исследования 58 добровольцев прослушали аудиозаписи, представляющие собой пересказы типичных социальных сценариев. В среднем они длились около 40 секунд и включали описание действий вымышленных персонажей по отношению к слушателю (участнику исследования), которые могли оказать на него негативное влияние. Например, в одном сценарии профессор забыл написать рекомендательное письмо для участника (студента).