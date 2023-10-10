Ученые выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания

Новое заболевание получило название сердечно-сосудисто-почечно-метаболический синдром (сardiovascular-kidney-metabolic syndrome) или ССПМС. Технически оно является комплексом из трех групп расстройств. Исследователи уточнили, что в США риску развития этого заболевания подвержен каждый третий.

В соответствии с градацией из четырех ступеней риск появления заболевания минимален у некурящих людей с хорошими пищевыми привычками, без лишнего веса — они находятся на нулевой ступени. Вероятность повышается для людей с преддиабетом и наличием избыточных жировых отложений — первая ступень. Те, кто страдает диабетом, гипертонией и заболеванями почек, занимают место на второй ступени. Третья ступень характеризуется наличием заболеваний сердца и почек одновременно, а четвертая — симптоматическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом, диабетом 2 типа или болезнями почек.