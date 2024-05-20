Ученые выявили механизм возникновения панических атак

В ходе имитации панической атаки у мышей ученые установили, что во время приступа активируются нейроны, экспрессирующие PACAP. После активации они высвобождают нейропептидный сигнальный путь PACAP в другую часть мозга, называемую дорсальным ядром. В нем находятся нейроны с PACAP-рецепторами. Воздействие на эти рецепторные нейроны вызывало у мышей учащенное дыхание, повышение частоты сердечных сокращений и панические поведенческие реакции.