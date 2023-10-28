Ученые выявили 44 варианта генов, связанные с предрасположенностью к мигреням

ТАСС, 26 октября. Международный коллектив ученых выявил сразу 44 вариации генов, связанных с предрасположенностью к разным подтипам мигрени, а также обнаружил мутации в двух генах, которые значительно снижают вероятность приступов сильной головной боли. Об этом сообщила пресс-служба исландской геномной компании deCODE Genetics. Работа опубликована в четверг в журнале Nature Genetics.

«Наше исследование уникально потому, что очень большой набор данных, полученных при секвенировании ДНК огромного числа людей, позволил нам выявить редкие мутации, снижающие, а не повышающие шансы развития мигрени. Это открывает дорогу для поиска молекулярных “мишеней” для лекарств, подавляющих мигрень», — заявил руководитель deCODE Genetics Кари Стефанссон, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Мигрень — одно из самых распространенных неврологических заболеваний, чаще всего проявляется в виде эпизодических или постоянных мучительных приступов боли на одной стороне головы. Причины развития мигрени пока неизвестны, однако ученые предполагают, что они связаны со сбоем в работе определенных генов, отвеающих за синтез белков, управляющих работой клеток мозга.

Стефанссон и его коллеги принимали участие в проекте по расшифровке ДНК большинства людей, живущих в Исландии, других людей европейского происхождения. В общей сложности ученые изучили структуру и сопоставили наборы мутаций в ДНК свыше 1,3 млн человек, около 80 тыс. которых страдают от мигрени.

Генетики изучили, какие генетические варианты влияют на вероятность развития разных видов мигрени, в том числе тех, которые сопровождаются аурой — потерей контакта с окружающим миром в результате временного помутнения зрения, появления галлюцинаций, оцепенения или потери речи.

В общей сложности авторам работы удалось выявить 44 вариации генов, связанных с развитием разных форм мигрени, 12 из которых не были ранее известны ученым. Четыре гена были связаны с приступами мигрени, которые сопровождаются развитием ауры, а еще 13 ассоциировались с развитием мигрени без ауры. В дополнение к этому генетики выявили мутации в двух генах, SCN11A и KCNK5, которые снижали вероятность развития мигрени, а не повышали ее.