Ученые выяснили, женщины с какой группой крови рожают гениев

У потомков женщин первой группы есть еще несколько преимуществ. Дети, рожденные от таких матерей, обладают более сильным иммунитетом. Случается это потому, что данная группа сформировалась в условиях неблагоприятного климата. Эта кровь принадлежит «охотникам», которые населяли нашу планету 60 тысяч лет до нашей эры в эпоху неандертальцев и кроманьонцев. Потомки древних людей, по мнению ученых, лучше проходят естественный отбор.