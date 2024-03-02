Ученые выяснили, женщины с какой группой крови рожают гениев

Генетики из Стенфордского университета (США) опубликовали результаты нового исследования в области интеллектуальных способностей ребенка. Ученые пришли к выводу, что способности детей на 70 процентов зависят от генов, которые им передала мать. Набор определенных качеств зависит от группы крови женщины.
У потомков женщин первой группы есть еще несколько преимуществ. Дети, рожденные от таких матерей, обладают более сильным иммунитетом. Случается это потому, что данная группа сформировалась в условиях неблагоприятного климата. Эта кровь принадлежит «охотникам», которые населяли нашу планету 60 тысяч лет до нашей эры в эпоху неандертальцев и кроманьонцев. Потомки древних людей, по мнению ученых, лучше проходят естественный отбор.
Потомство матерей с третьей группой крови более творчески развито и чувственны. От таких женщин рождаются великие художники и поэты.
В любом случае, гены — не приговор, отмечают генетики. Любые качества, а особенно интеллект, можно развить. Тренировка способности концентрации и развитие самоконтроля, также играют важную роль в формировании высокого интеллекта у детей.