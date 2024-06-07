Ученые выяснили время последнего галактического столкновения Млечного Пути

Однако новые данные с космического телескопа «Гайя» показали, что после этого столкновения Млечный Путь совершил еще одно, и оно также породило необычно движущиеся звезды. Это происшествие, вероятно, случилось около 2,7 млрд лет назад. Ему дали название «Радиальное слияние Девы».