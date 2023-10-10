Ученые выяснили влияние солнечных бурь на миграцию птиц

Птицы и другие животные полагаются на магнитное поле Земли во время сезонных путешествий на большие расстояния. Однако периодические нарушения в магнитном поле из-за солнечных вспышек и других энергетических выбросов могут повлиять на надежность биологической навигации.

Исследователи проанализировали массивы больших данных 37 метеорадиолокационных станций и наземных магнитометров, фиксирующих изменения в магнитосфере планеты.

Полученная информация была использована в двух взаимодополняющих статистических моделях для измерения предполагаемого воздействия магнитных возмущений на миграцию птиц. В моделях учитывались известные эффекты погоды, временные переменные, такие как время ночи, и географические переменные, такие как долгота и широта.

Наблюдения показали, что весной и осенью количество мигрирующих птиц падает на 9−17% из-за космических штормов. Труднее всего пернатым приходится в осенний период, поскольку к плохой космической погоде добавляются сложные метеоусловия на Земле.