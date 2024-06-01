Ученые выяснили, сколько звезд гаснет в Млечном Пути каждый год

Для звезд в восемь и более раз массивнее Солнца угасание протекает иначе. Они синтезируют в своих ядрах все более и более тяжелые элементы, становясь настолько массивными, что не могут сопротивляться собственной гравитации. В результате происходит огромный взрыв, называемый сверхновой. После этого светило превращается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру.