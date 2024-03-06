Ученые выяснили, сколько рыбы нужно съедать в день для здоровья сердца

Исследователи провели анализ 78805 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, описанных в предыдущих работах, посвященных изучению влияния употребления рыбы на здоровье. Он показал, что употребление 50 граммов жирной рыбы (лосося, форели, тунца, сельди) способствовало снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 8%.
В ходе дальнейшей оценки пищевых привычек участников исследований, включенных в анализ, стало ясно, что увеличение ежедневной порции рыбы до 150 граммов позволяет сократить вероятность появления болезней сердца и сосудов на 30%.
Вероятнее всего, такое защитное действие обусловлено содержанием в рыбе полиненасыщенных жирных кислот омега-3. В организме из них синтезируются биологически активные вещества, положительно влияющие на тонус сосудов и функцию тромбоцитов (элементов крови, которые отвечают за ее свертывание).