Ученые выяснили, сколько рыбы нужно съедать в день для здоровья сердца

Вероятнее всего, такое защитное действие обусловлено содержанием в рыбе полиненасыщенных жирных кислот омега-3. В организме из них синтезируются биологически активные вещества, положительно влияющие на тонус сосудов и функцию тромбоцитов (элементов крови, которые отвечают за ее свертывание).