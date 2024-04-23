Ученые выяснили секрет притягательности больших порций фастфуда

«Согласно широко распространенному мнению, люди думают, что здоровая пища не может быть вкусной, и это озадачивает, потому что существует множество вариантов здоровой и вкусной еды. Мы хотели лучше понять, почему люди до сих пор формируют такое негативное мнение о здоровой пище. Это поможет нам побудить людей питаться здоровой пищей, не чувствуя, что им нужно жертвовать вкусом», — объяснила ведущий автор работы Соня Кунц.