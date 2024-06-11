Ученые выяснили причину термоядерных взрывов «звезд-вампиров»

«Мы хотим сравнить сотни или тысячи моделей, чтобы полностью понять природу сверхновой. Во многих случаях это невозможно. Новое исследование позволит отойти от этого длительного процесса. Мы будем обучать алгоритмы машинного обучения тому, как выглядят различные типы взрывов, и использовать их для гораздо более быстрого создания моделей», — уточнили авторы исследования.