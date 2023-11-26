Ученые выяснили, полезен ли ребенку совместный сон с родителями

Ученые проанализировали научные исследования совместного сна родителей и ребенка как на общей поверхности, например, в одной кровати, так и в одной комнате. Недавний опрос, проведенный в Канаде, показал, что около трети матерей спят вместе с детьми на одной поверхности, а 40% — никогда не спали вместе. Согласно исследованиям, совместный сон благоприятствует грудному вскармливанию ночью. Это основная причина, почему многие матери предпочитают спать вместе с ребенком.

Исследования показали, что сон в одной комнате способствует синхронизации циркадного ритма ребенка с ритмом родителя. Кроме того, такой сон снижает уровень тревожности в дошкольном возрасте у детей старше шести месяцев. Однако совместный сон повышает риск беспокойного и недостаточного сна как ребенка, так и родителей.

Также ученые выяснили, что дети, которые спали с родителем, меньше реагировали на стресс в возрасте 12 месяцев по сравнению с теми, кто этого не делал. Однако при сравнении ситуации с более выраженным стрессом (например, при вакцинации или купании) разница между двумя группами была меньше.