Ученые выяснили, почему у финских кошек появился «конфетный» окрас

Уникальный окрас встречается только у одной популяции беспородных кошек. У них обычно белые шея, грудь, живот и лапы, а волоски на остальном теле темные у основания и белые на кончике. В новом исследовании ученые проанализировали ДНК семи животных и нашли мутацию вблизи гена KIT, ответственную за окрас.