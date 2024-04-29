Ученые выяснили, почему так раздражает чужое чавкание

Проанализировав результаты функциональной магнитно-резонансной томографии головного мозга людей с мизофонией и без нее, исследователи обнаружили, что у первых наблюдается аномальная активность нейронных связей между слуховой корой, отвечающей за обработку звуковой информации, зрительной корой и двигательной корой, отвечающей за контроль движений в области лица, рта и глотки. Когда люди с мизофонией слышали «триггерные» звуки, вся эта система нейронных связей резко активизировалась. «Мы были удивлены, что в эту систему вовлечена также и зрительная кора, — отметил ведущий автор исследования Сухбиндер Кумар (Sukhbinder Kumar). — Это говорит о том, что приступ мизофонии может вызываться не только звуками, но и изображением».