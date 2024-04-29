Ученые выяснили, почему так раздражает чужое чавкание

Речь идет о мизофонии — непереносимости определенных звуков, издаваемых другими людьми. Как правило, те, кто страдает от мизофонии, услышав «триггерные» звуки, испытывают очень сильные и неконтролируемые реакции — ярость, отвращение, желание сбежать или даже причинить вред тому, кто такие звуки издает. Причем подобные экстремальные реакции могут вызывать самые обычные звуки, которые люди производят в процессе жизнедеятельности, когда дышат, едят, чистят зубы, говорят, зевают, чихают, кашляют, сморкаются и так далее.
Причины мизофонии до сих пор были не ясны. Предполагалось, к примеру, что гиперчувствительность к чужим звукам может быть связана с расстройством системы обработки звуковой информации в мозге.
Исследователи из Ньюкаслского университета (Великобритания), статья которых опубликована в Journal of Neuroscience, предположили, что, поскольку чаще всего «триггерные» звуки имеют отношение ко рту, горлу или лицу (например звуки жевания, чавкания, глотания), в основе мизофонии может лежать чрезмерная возбудимость «зеркальных нейронов», связанных с движениями челюстно-лицевой области. «Зеркальные нейроны» — нейроны головного мозга, которые возбуждаются как при выполнении определенного действия, так и при наблюдении за тем, как это действие выполняет другой.
Проанализировав результаты функциональной магнитно-резонансной томографии головного мозга людей с мизофонией и без нее, исследователи обнаружили, что у первых наблюдается аномальная активность нейронных связей между слуховой корой, отвечающей за обработку звуковой информации, зрительной корой и двигательной корой, отвечающей за контроль движений в области лица, рта и глотки. Когда люди с мизофонией слышали «триггерные» звуки, вся эта система нейронных связей резко активизировалась. «Мы были удивлены, что в эту систему вовлечена также и зрительная кора, — отметил ведущий автор исследования Сухбиндер Кумар (Sukhbinder Kumar). — Это говорит о том, что приступ мизофонии может вызываться не только звуками, но и изображением».
Результаты сканирования мозга подтвердили гипотезу о том, что в основе феномена мизофонии лежит система «зеркальных нейронов» — мозг избыточно «отзеркаливает» движения рта и глотки других людей.
У людей с мизофонией происходит непроизвольная гиперактивация «зеркальной» системы, а это приводит к ощущению, что звуки, издаваемые другими, просто бесконтрольно вторгаются в тело.
Что интересно, отметил он, некоторым людям с мизофонией помогает облегчить симптомы копирование действий, которые являются источником «триггерных» звуков, что возвращает чувство контроля над происходящим. Это обстоятельство может помочь в разработке новых методов лечения мизофонии, считает Кумар. В частности, вместо того чтобы концентрироваться на слуховой коре, как это происходит сейчас, возможно, более эффективным подходом будет воздействие на двигательные центры мозга, предположил коллега Кумара, профессор Тимоти Гриффитс (Timothy Griffiths).