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Ученые выяснили, почему людям нравится грустная музыка

Такая склонность говорит о способности к сопереживанию.

Источник: chenspec / СС0

Исследователи из Великобритании и Финляндии выяснили, что любовь к грустным мелодиям связана со способностью человека к сопереживанию, пишет Frontiers in Psychology.

В рамках эксперимента ученые дали испытуемым прослушать ранее неизвестную им печальную музыку. До и после прослушивания исследователи попросили участников эксперимента заполнить анкету и ответить на несколько вопросов о том, какие чувства у них вызвала композиция.

Кроме того, участникам эксперимента показали 25 картинок, где изображены люди, не выражающие определенных эмоций, и попросили рассказать, какие чувства испытывают показанные им персонажи. Ученые предполагали, что люди, ощущающие грусть в момент тестирования, склонны указывать, что на картинках грустные лица.

Во время прослушивания музыки ученые следили за сердечным ритмом испытуемых и за электрической активностью кожи. Также исследователи приняли во внимание и личные особенности участников эксперимента, например, музыкальные вкусы и склонность к ностальгии.

Результаты показали, что эмоциональную реакцию на музыку можно охарактеризовать с точки зрения трех факторов: грусть может быть связана с расслаблением, сопереживанием и с тревогой.

Люди, испытывавшие «тревожную» грусть, демонстрировали скорее негативную эмоцию.

Те, кто испытывал грусть, связанную с сочувствием, напротив, сочли ее скорее приятной.

Исследователи назвали представителей группы, склонных к грусти-сопереживанию, «любителями грусти». Этих людей отличает развитая фантазия и умение принять точку зрения другого человека.

По мнению ученых, причина популярности грустной музыки заключается в том, что определенному типу людей печальные мелодии позволяют почувствовать грусть-сопереживание, от которой они получают удовольствие.