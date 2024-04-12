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Ученые выяснили, почему грустная музыка приносит людям удовольствие

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, почему многие люди любят слушать грустную музыку и наслаждаться эмоциями, которых человек обычно старается избежать. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Источник: Freepik

В эксперименте задействовали 50 человек. Их попросили выбрать любое музыкальное произведение, которое навевает грусть — от Людвига ван Бетховена до Тейлор Свифт.
Затем участников попросили представить, могут ли они абстрагироваться от чувства печали при прослушивании выбранных композиций. Большинство добровольцев сказали, что способны это сделать.

После этого у группы спросили, изменилось ли их восприятие выбранной музыки без компонента грусти. Подавляющее большинство (82%) опрошенных отметили, что отсутствие печали уменьшило удовольствие от прослушивания.

По словам ведущего автора исследования профессора Эмери Шуберта, людям нравится расстраивающая их музыка по ряду причин. Одна из них — возможность пережить сильные эмоции в безопасной и контролируемой обстановке.

Другая связана со сложным характером эмоции, передающей волнующие впечатления. Как правило, чувства, которые мы описываем как «трогательные», имеют как отрицательные, так и положительные стороны.