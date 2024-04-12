Ученые выяснили, почему грустная музыка приносит людям удовольствие

В эксперименте задействовали 50 человек. Их попросили выбрать любое музыкальное произведение, которое навевает грусть — от Людвига ван Бетховена до Тейлор Свифт.

Затем участников попросили представить, могут ли они абстрагироваться от чувства печали при прослушивании выбранных композиций. Большинство добровольцев сказали, что способны это сделать.