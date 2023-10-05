Ученые выяснили, почему дети быстрее учатся

Известно, что дети намного быстрее усваивают информацию, однако до сих пор не было известно, какие нейронные механизмы делают обучение детей эффективнее. Ранее исследователи доказали, что у взрослых важную роль в этом процессе играет гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).

Исследователи из Университета Брауна (США) вновь занялись изучением этой темы и объяснили, что в прошлый раз ученые измерили ГАМК детей только до процесса обучения. Поэтому сейчас эксперты охватили период до усвоения нового материала, во время и после. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

Специалисты выяснили, что у детей наблюдалось быстрое повышение концентрации ГАМК во время обучения, которое сохранялось и после окончания уроков, тогда как уровень вещества у взрослых оставался неизменным. Эта особенность обусловлена тем, что ребенок более сосредоточен на занятиях, ему не мешает страх ошибиться.

Также новую информацию он запоминает не только классическим способом, но и во время игр.

Ученые отметили, что детский мозг также способен отсеивать ненужную информацию, оставляя только самое необходимое.

Ранее ученые рассказали, почему в возрастом слабеет память и что с этим делать.

Анна Морозова