Ученые выяснили, на каком языке говорят животные

Команда ученых из Германии провела исследования и выяснила, что животные для общения используют символы и сигналы, которые представляют собой сложную систему знаков. Об этом пишет Pravda.ru.

Животных в широком смысле называют всех четвероногих существ и тех, кто передвигается и обладает клеточным ядром.

Четвероногие особи передают информацию не только при помощи звуков, а используют еще и язык жестов и мимики. В отличие от людей, животные имеют большее количество каналов связи. Так, они могут общаться при помощи поз, телодвижений (особенно используя хвост и уши) и запахов.

В языке животных отсутствует система фонем и лексем, поэтому их общение напоминает больше передачу символов для обмена информацией.

Ранее ученые выяснили, что слоны обращаются друг к другу по именам.

Анна Морозова