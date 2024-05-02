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Ученые выяснили, на какое движение быстрее всего реагируют глаза человека

Японские ученые из Нагойского университета раскрыли секрет восприятия движения объектов глазами человека. Оказалось, что мы быстрее и точнее всего реагируем, когда что-то движется сверху вниз в нашем поле зрения. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Vision (JOV).

Источник: Freepik

Команда провела два эксперимента с участием 59 студентов. Добровольцы использовали шлемы виртуальной реальности (VR), чтобы следить за целями.

В ходе испытаний участники должны были наблюдать за объектами в VR-симуляции, которые двигались с разной скоростью и в разных направлениях. Испытуемым предложили предсказать, когда тот или иной предмет достигнет конечной точки, нажав на кнопку в нужный момент.

Результаты показали, что люди точнее всего отслеживали движение нисходящих объектов вне зависимости от того, с какой скоростью они меняли свое положение. Эффект не зависел от условий гравитации в виртуальной реальности и положения тела человека.

По словам ученых, эта особенность обусловлена тем, что мы привыкли к жизни на планете, где предметы падают вниз под действием силы тяжести. Однако мозг может адаптировать эту особенность к другим условиям, включая невесомость.