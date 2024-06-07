Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, когда люди впервые оседлали лошадей

Международная группа ученых из 113 научных учреждений по всему миру установила время, когда люди стали передвигаться на лошадях, что положило начало новой эре в истории человечества. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Источник: Reuters

Команда собрала обширную коллекцию археологических останков лошадей со всей Евразии. Специалисты объединили радиоуглеродное датирование с секвенированием древней ДНК, чтобы изучить три основных показателя коневодства: распространение, селекцию и количество поголовья.

Они обнаружили совпадение всех трех параметров около 4,2 тыс. лет назад. По словам ученых, это указывает на начало массового разведения лошадей в качестве верховых животных, что значительно ускорило торговлю и освоение новых территорий. Географически это историческое событие связано с регионом Ботай, расположенным на севере современного Казахстана.

Исследователи также выяснили, что человек впервые приручил лошадь намного раньше — около 5500 лет назад. Однако долгое время эти животные использовались как источник молока и мяса, а не как транспорт.

Использование лошадей оставалось самым быстрым видом наземного перемещения вплоть до начала XX века, отметили авторы статьи.