Ученые выяснили, когда именно появилась Луна

Ученым известно, как именно образовалась Луна. Считается, что в ранней Солнечной системе планета размером с Марс под названием Тейя врезалась в Землю по касательной траектории. Эта катастрофа выбросила на орбиту гигантское количество материала, из которого затем и появилась Луна. Но до последнего времени было трудно точно сказать, когда именно это случилось, поскольку существующие свидетельства противоречивы.