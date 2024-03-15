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Ученые выяснили, какие видеоигры делают людей напряженными и тревожными

Американские ученые из Университета Арканзаса выяснили, могут ли видеоигры влияют на уровень тревожности и стресса у людей. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoological Reports (PsyRep).
Источник: AP 2023

Видеоигры охватывают широкий спектр жанров, включая боевики, приключения, ролевые игры, симуляторы, спорт и стратегии, каждый из которых предлагает разные типы игрового процесса и впечатлений. Некоторые игры также сочетают в себе элементы разных жанров, создавая уникальный и разнообразный игровой опыт.

В исследовании приняли участие 311 студентов, средний возраст которых составлял от 19 до 20 лет.

Добровольцы прошли оценку удовольствия от видеоигры, тревожности и стресса. Они также предоставили подробную информацию о своем интересе к конкретным жанрам видеоигр, количестве времени, которое они проводят за игрой в каждый жанр, и играх, в которые они чаще всего играют.

Результаты показали, что 30% студентов чаще всего играли в стрелялки. Те, кому нравились стратегические игры, сообщили о несколько более низком уровне стресса, в то время как участники, которые проводили больше времени за играми-симуляторами жизни (к ним относится популярная игровая серия The Sims), продемонстрировали несколько более высокий уровень тревоги и стресса.

Помимо этого, время, проведенное за играми определенных жанров, и уровень удовольствия, получаемого от игры в такие игры, не были связаны ни с тревогой, ни со стрессом.
Исследование способствует научному пониманию взаимосвязи между предпочтениями в видеоиграх и психическим здоровьем, отметили авторы.