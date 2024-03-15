Ученые выяснили, какие видеоигры делают людей напряженными и тревожными

Результаты показали, что 30% студентов чаще всего играли в стрелялки. Те, кому нравились стратегические игры, сообщили о несколько более низком уровне стресса, в то время как участники, которые проводили больше времени за играми-симуляторами жизни (к ним относится популярная игровая серия The Sims), продемонстрировали несколько более высокий уровень тревоги и стресса.