Ученые выяснили, какие существа на Земле первыми научились светиться

Как показало новое исследование, свечение живых существ в природе появилось намного раньше — не позднее 540 млн лет назад. Первыми его освоили морские беспозвоночные — октокораллы. Октокораллы представляют собой колонии крошечных полипов с мягким каркасом. Обычно организмы излучают свет в ответ на стресс.