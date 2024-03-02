Ученые выяснили, какая погода повышает риск инсульта

Исследователи обнаружили, что риск развития острого ишемического инсульта был выше при более высоких температурах, причем чем дольше было их воздействие, тем выше были шансы на инсульт. Более уязвимы были жители севера страны, мужчины и пациенты с дислипидемией (нарушением нормального соотношения жиров в крови) или фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией).