Ученые выяснили, как животные помогают в борьбе с глобальным потеплением

Только недавно ученым стало известно, что животные могут влиять на климат. Некоторые виды помогают растениям и водорослям процветать, защищая их от употребления в пищу домашним скотом, помогают им размножаться и ухаживают за экосистемами, в которых они живут. Эти животные — часть того, что исследователи называют «природным решением» для изменения климата.
Ехидны и другие копающие млекопитающие в поисках еды создают ямы и сваливают почву в небольшие кучки по пути. И эти отверстия играют большую роль в удержании CO2 (углекислого газа) в воздухе.
Ямы, вырытые млекопитающими, могут стимулировать рост растений и поглощение углерода. Захваченный листовой мусор распадается на компост, высвобождая питательные вещества. Перерытая земля также помогает воде впитываться в твердую почву, что, в свою очередь, облегчает прорастание семян. Они могут быть даже защищены от хищения: муравьи — хорошие альпинисты, но им не под силу вытащить тяжелое семя наверх крутого склона ямы.
Ехидны не одиноки в этой роли, к ним относятся муравьеды в Африке, билби в Австралии, а также слоны. В Африке лесные слоны едят все: от фруктов и листьев до коры и ветвей. Они перекусывают сотнями различных видов растений, но в питании эти животные довольно привередливые.
Часто слоны предпочитают употреблять в пищу листья деревьев быстрорастущих видов, которые вкладывают всю свою энергию в рост, следовательно, их листья содержат много белка. Животные выдергивают их из земли, пока деревья еще довольно маленькие, из-за чего в лесах, где обитают слоны, меньше растений, чем на других территориях.
А в распоряжении деревьев, которым все же удается выжить на территории обитания слонов, больше места, воды и света, чтобы вырасти высокими и большими. Чем больше дерево, тем больше углерода оно накапливает.
Если слоны ухаживают за своими лесами на суше, то киты — садоводы, которые приводят в порядок экосистему океана. Киты тоже распространяют удобрения, причем в больших количествах. Верхние воды моря переполнены крошечными водорослями, которые называются фитопланктон. Они используют фотосинтез для приготовления пищи и создания новых тканей, а еще поглощают CO2 из воздуха по мере роста.
На поверхности воды мало питательных веществ, таких как азот, фосфор и железо. Но киты помогают в «доставке» пропитания: после употребления пищи на глубине киты всплывают на поверхность и испражняются, снабжая планктон всем необходимым. Эти питательные вещества позволяют фитопланктону расти и размножаться. По мере развития, они поглощают большое количество углерода, который позже будет переработан в воздух.
Все эти животные помогают своим экосистемам перерабатывать углерод, будь то в почве, растениях или на морском дне. Количество CO2, от которого помогают избавиться киты и другие животные, довольно мало, но они все же улучшают общее состояние экосистемы.
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