Ученые выяснили, как животные помогают в борьбе с глобальным потеплением

Часто слоны предпочитают употреблять в пищу листья деревьев быстрорастущих видов, которые вкладывают всю свою энергию в рост, следовательно, их листья содержат много белка. Животные выдергивают их из земли, пока деревья еще довольно маленькие, из-за чего в лесах, где обитают слоны, меньше растений, чем на других территориях.