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Ученые выяснили, как животные помогают в борьбе с глобальным потеплением

Делают они это не только на суше, но и в воде.

Источник: Вокруг Света

Только недавно ученым стало известно, что животные могут влиять на климат. Некоторые виды помогают растениям и водорослям процветать, защищая их от употребления в пищу домашним скотом, помогают им размножаться и ухаживают за экосистемами, в которых они живут. Эти животные — часть того, что исследователи называют «природным решением» для изменения климата.

Ехидны и другие копающие млекопитающие в поисках еды создают ямы и сваливают почву в небольшие кучки по пути. И эти отверстия играют большую роль в удержании CO2 (углекислого газа) в воздухе.

Ямы, вырытые млекопитающими, могут стимулировать рост растений и поглощение углерода. Захваченный листовой мусор распадается на компост, высвобождая питательные вещества. Перерытая земля также помогает воде впитываться в твердую почву, что, в свою очередь, облегчает прорастание семян. Они могут быть даже защищены от хищения: муравьи — хорошие альпинисты, но им не под силу вытащить тяжелое семя наверх крутого склона ямы.

Ехидны не одиноки в этой роли, к ним относятся муравьеды в Африке, билби в Австралии, а также слоны. В Африке лесные слоны едят все: от фруктов и листьев до коры и ветвей. Они перекусывают сотнями различных видов растений, но в питании эти животные довольно привередливые.

Часто слоны предпочитают употреблять в пищу листья деревьев быстрорастущих видов, которые вкладывают всю свою энергию в рост, следовательно, их листья содержат много белка. Животные выдергивают их из земли, пока деревья еще довольно маленькие, из-за чего в лесах, где обитают слоны, меньше растений, чем на других территориях.

А в распоряжении деревьев, которым все же удается выжить на территории обитания слонов, больше места, воды и света, чтобы вырасти высокими и большими. Чем больше дерево, тем больше углерода оно накапливает.

Поедая быстрорастущие деревья, слоны стимулируют рост других, массивных видов деревьев, которые потребляют большие объемы углерода.

Если слоны ухаживают за своими лесами на суше, то киты — садоводы, которые приводят в порядок экосистему океана. Киты тоже распространяют удобрения, причем в больших количествах. Верхние воды моря переполнены крошечными водорослями, которые называются фитопланктон. Они используют фотосинтез для приготовления пищи и создания новых тканей, а еще поглощают CO2 из воздуха по мере роста.

На поверхности воды мало питательных веществ, таких как азот, фосфор и железо. Но киты помогают в «доставке» пропитания: после употребления пищи на глубине киты всплывают на поверхность и испражняются, снабжая планктон всем необходимым. Эти питательные вещества позволяют фитопланктону расти и размножаться. По мере развития, они поглощают большое количество углерода, который позже будет переработан в воздух.

Все эти животные помогают своим экосистемам перерабатывать углерод, будь то в почве, растениях или на морском дне. Количество CO2, от которого помогают избавиться киты и другие животные, довольно мало, но они все же улучшают общее состояние экосистемы.

Почему животным нравится, когда их гладят, читайте в этой публикации Vokrugsveta.ru.