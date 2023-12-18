Ученые выяснили, как воздействие загрязненного воздуха влияет на риск инсульта и деменции

В исследовании приняли участие 413372 человек, информация о состоянии здоровья которых была предоставлена Британским Биобанком — крупнейшим хранилищем биологических образцов человека. Исследователи оценили степень загрязнения воздуха в районах, где проживали участники. Ученые стремились определить уровни таких загрязняющих веществ, как диоксид азота, а также твердых частиц PM2,5 и РМ10. После завершения этапа сбора информации исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое длилось чуть менее 11 лет.

За период наблюдения у 3813 испытуемых развилась деменция, а 6484 перенесли инсульт. У некоторых участников были диагностированы оба состояния — у 238 участников с инсультом появилась деменция, а у 138 с деменцией случился инсульт. Выяснилось, что проживание в районе с высокой концентрацией PM2,5 и диоксида азота в воздухе способствует развитию обоих паталогий. Кроме того, воздействие этих загрязняющих веществ было связано с высоким риском появления деменции в течение одного года и через пять лет после перенесенного инсульта.