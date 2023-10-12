Ученые выяснили, как сделать совместный труд человека и робота эффективнее

В 2016 году экономисты сформулировали концепцию четвертой промышленной революции, или индустрии 4.0. Она предполагает внедрение в производство киберфизических систем: автономных роботов, искусственного интеллекта, интернета вещей и так далее. Однако если цифровые технологии дополняют труд человека, то интеллектуальные машины могут его заменить или полностью вытеснить. Российские экономисты изучили, как в будущем изменится продуктивность на предприятиях, где будут заняты и люди, и умные технологии.

«Существуют лишь отдельные исследования и общие теоретические предположения о роли человеческих ресурсов и машин в производстве. Из-за малого объема эмпирических исследований возникает неопределенность о вкладе человеческих ресурсов и машинных технологий в производительность. Нашей целью было исследовать будущее глобальных рынков труда и определить, как автоматизация их поменяет», — рассказала Елена Попкова, доктор экономических наук, профессор РУДН, президент Института научных коммуникаций.

Ученые составили репрезентативную выборку стран (Австралия, Бразилия, Дания, Индия, Ирландия, Китай, Малайзия, Мексика, Россия, Таиланд, Чили, ЮАР). На основе выборки авторы построили модель, описывающую зависимость объема производства от мирового распространения роботов, легкости найма иностранного работника и соотношения зарплаты и производительности человеческого труда. Модель состоит из ряда регрессионных уравнений, которые устанавливают взаимосвязь между этими параметрами.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Экономисты установили, что производительность труда определяется доступностью человеческих ресурсов, а не автоматизацией. Чтобы оптимизировать мировой рынок труда, необходимо повысить доступность найма иностранных работников на 32%. Это увеличит зарплату и производительность на 74%. Авторы также разработали рекомендации для управленцев на среднесрочный период. Среди них, например, использование человеческих ресурсов в международных проектных командах, активное внедрение умных технологий, обучение персонала и стимулирования здоровой конкуренции, интенсивное материальное стимулирование работников.