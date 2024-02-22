Ученые выяснили, как поют усатые киты

Специалисты объяснили, что усатые киты зависят от воспроизведения звука, так как при помощи него они могут находить друг друга в мутных водах океана. Например, самки горбатых китов, входящих в отряд усатых, и их детеныши общаются друг с другом голосом, в то время как самцы поют, чтобы привлечь женских особей.