Ученые выяснили, как поют усатые киты

Усатые киты используют гортань и голосовой аппарат, анатомически модифицированный для обеспечения возможности подводной вокализации. Об этом рассказали ученые из Университета Южной Дании, которые провели исследование пения подводных млекопитающих. Об этом пишет NDTV.
Специалисты объяснили, что усатые киты зависят от воспроизведения звука, так как при помощи него они могут находить друг друга в мутных водах океана. Например, самки горбатых китов, входящих в отряд усатых, и их детеныши общаются друг с другом голосом, в то время как самцы поют, чтобы привлечь женских особей.
Исследователи провели лабораторные эксперименты, используя гортани мертвых китов, выброшенных на пляжи Дании и Шотландии. Также была разработана трехмерная компьютерная модель гортани млекопитающего, чтобы имитировать влияние мышечных сокращений на звук. Таким образом, удалось выяснить, что у китов в его образовании большую роль играют не только голосовые связки, как у людей, но и черпаловидные хрящи, которые держат их.
Хрящи образуют своеобразное кольцо, которое может прижиматься к гортанной подушке. Когда млекопитающее выдыхает, она вибрирует от потока воздуха, создавая звук.
Специалисты подчеркивают, что механизм образования звука у китов схож с тем, что наблюдается и у некоторых млекопитающих, в том числе человека.
Исследование также показало, что вокализация китов находится в том же диапазоне частот, что и шумы, издаваемые человеком при плавании.
Ранее ученые смогли поговорить с китом.
Анна Морозова