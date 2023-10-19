Ученые выяснили, как «откладывание» будильника влияет на здоровье

Специалисты в области психологии и клинической неврологии из Стокгольмского университета и Каролинского института (Швеция) оценили, как «отложенные» будильники влияют на качество сна, настроение и когнитивные способности людей. Результаты исследования они опубликовали в Journal of Sleep Research.

Для начала ученые анонимно опросили 1732 добровольца об утренних привычках при пробуждении. Большинство участников были из Швеции (80%), но также были респонденты из США (8%), Финляндии, Великобритании и Австралии (примерно по 3% от каждой страны). 69% опрошенных сообщили, что хотя бы иногда устанавливают несколько будильников или используют функцию «повторного звонка».

Особенно такая привычка свойственна молодежи и «совам». Среднее время утреннего «досыпания» составило 22 минуты, а в общем продолжительность колебалась от одной до 180 минут. Те, кто часто переставляют будильник, в целом меньше спят и чувствуют сонливость на протяжении всего утра. Вторая часть исследования касалась лишь тех добровольцев, регулярно досыпающих по утрам.

Ученые исключили людей, имеющих трудности с засыпанием и качеством сна, с сильным храпом либо другими проблемами с физическим или психическим здоровьем, а также участников с зависимостями. Так во вторую экспериментальную группу вошел 31 человек. Они провели три ночи в лаборатории исследования сна. После первой ознакомительной ночи участники спали в лаборатории еще дважды, с паузой между этими двумя ночами от двух дней до двух месяцев.

Наутро им предстояло два режима пробуждения: первый — с получасовой дремой после срабатывания будильника и тремя повторными сигналами, второй — с подъемом сразу после звонка в установленное время. После окончательного пробуждения в помещении включался потолочный свет и участники сдавали образцы слюны на анализ уровня кортизола (гормон стресса), а также проходили когнитивное тестирование с использованием приложения Karolinska WakeApp.

Дополнительно после каждого теста добровольцы оценивали свою сонливость, приложенные усилия, работоспособность и настроение. Процедуру повторяли через 40 минут. Затем испытуемые получали завтрак и покидали лабораторию. Позднее в те же дни участники с помощью своих смартфонов еще дважды выполняли тесты KWA, оценивали сонливость и настроение — примерно в обеденное время и во второй половине дня. Употребление кофе после ухода из лаборатории не ограничивалось.

По результатам эксперимента было установлено, что хотя сон участников прерывался в течение разрешенной получасовой дремоты, большинству удалось «доспать» довольно много — более 20 минут.

Важно, что никто из участников не просыпался окончательно непосредственно из фазы медленного сна (как это возможно при необходимости немедленного подъема по будильнику). Кроме того, после окончательного пробуждения испытуемые несколько лучше выполняли когнитивные тесты.

Исследование не выявило выраженного влияния дремоты на уровень кортизола в слюне, утреннюю сонливость, настроение или структуру ночного сна. «Наши результаты показывают, что нет причин отказываться от дремоты по утрам, если вам это нравится. По крайней мере, если время “досыпания” составляет около 30 минут. На самом деле, такая привычка даже способна немного прибавить бодрости тем, кто обычно чувствует сонливость после пробуждения», — подытожила Тина Санделин.

Недавно ученые объяснили вред работы по ночам. Нарушение естественных биологических ритмов организма продолжает негативно сказываться на здоровье даже спустя годы после начала ночных смен.

Олеся Маевская