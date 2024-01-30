Ученые выяснили, как ночные кошмары помогали людям выживать на заре цивилизации

Группа в течение нескольких месяцев собирала данные, общаясь с представителями народов байака в Демократической Республики Конго и хадза в Танзании. Члены племен рассказывали о своих сновидениях.
Затем ученые сравнили сюжеты снов африканских аборигенов с содержанием сновидений жителей Швейцарии, Бельгии и Канады. Оказалось, что члены традиционных сообществ гораздо чаще видят по ночам сцены, затрагивающие сотрудничество, кооперацию и взаимовыручку.
Например, представителям племен Африки время от времени снится, что они провалились в колодец или оказались в схожей затруднительной ситуации. Как правило, в ходе сна человеку обычно приходят на помощь его соплеменники.
Для сравнения, в современных западных обществах ночные кошмары обычно оказываются более тревожными и лишенными компонента взаимовыручки. В частности, типичные сюжеты страшного сна на Западе включают внезапную потерю близких родственников или разрыв с партнером.
У ведущих традиционный образ жизни племен нет систем социальной помощи, поэтому им приходится полагаться друг на друга.
Исследователи считают, что в доисторические времена ночные кошмары могли служить чем-то вроде виртуальной реальности, в которой демонстрировались различные опасные ситуации и способы справиться с ними, что способствовало коллективному выживанию.