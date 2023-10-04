Ученые выяснили, как мурлыкают кошки

Ученые долгое время ломали голову над тем, как кошкам удается издавать характерное низкое мурлыканье. Дело в том, что низкочастотные звуки обычно издают более крупные животные с более длинными голосовыми связками. Международная группа под руководством специалиста по голосу Кристиана Хербста из Венского университета в Австрии в своей работе, опубликованной в журнале Current Biology рассказывает, в чем секрет кошек.

Авторы считают, что мурлыканье — это пассивное аэродинамическое поведение, которое автоматически продолжается после того, как мозг животного посылает инициирующий сигнал. «Эти низкочастотные вибрации голосовых связок — особый голосовой режим с необычно длинным закрытым коэффициентом», — пишут исследователи.

Когда люди говорят голосом, они создают низкий, скрипучий звук, который описывается как «гудящий» или «хрипловатый» голос. Важную роль играет уровень напряжения голосовых связок, а также проходящий через них поток воздуха. Мягкие подушечки голосовых связок животного работают аналогичным образом, позволяя кошкам мурлыкать, несмотря на их размеры.

Ранее в голосовых связках домашних питомцев были обнаружены необычные коллагеновые волокна диаметром до 4 мм, роль которых в процессе мурчания была изучена не до конца. В ходе эксперимента Хербст и его коллеги удалили гортань у восьми умерших домашних кошек. Затем авторы исследования сжали изъятые из нее голосовые связки вместе и пропустили через них теплый, увлажненный воздух.

Без каких-либо мышечных сокращений или нейронной активности все восемь гортаней издавали мурлыкающий звук в результате самоподдерживающихся колебаний в диапазоне мурлыканья домашней кошки — от 25 до 30 Гц.

Это удивительное открытие показывает, что сокращение мышц не является обязательным для мурлыканья.

Структуры соединительной ткани могут быть основной движущей силой, хотя это необходимо будет доказать, измерив процесс на живых кошках, что немного сложнее. Причина, по которой кошки мурлыкают, остается загадкой. Некоторые теории предполагают, что мурлыканье указывает на удовлетворенность и поощряет дальнейшее взаимодействие с людьми.

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Олеся Маевская