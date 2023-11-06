Ученые выяснили, как кофеин влияет на кровоснабжение головного мозга

В исследовании приняли участие 45 человек в возрасте от 18 до 22 лет, которые редко пили кофе. Скорость мозгового кровотока участников оценили с помощью транскраниальной допплерографии — методики ультразвукового исследования кровоснабжения головного мозга. Затем их разделили на две группы — первая группа однократно приняла 45 граммов кофеина в капсулах, вторая — 120 граммов, а третья — плацебо. Через 30 минут после употребления кофеина участники вновь подверглись процедуре транскраниальной допплерографии.

Оказалось, что кофеин снизил среднюю, максимальную систолическую и конечную диастолическую скорости мозгового кровотока у участников первой и второй групп. Пиковая систолическая скорость представляет собой максимальную скорость кровотока в момент сокращения сердца, а конечная диастолическая — тот же показатель в момент расслабления органа.