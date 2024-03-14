Ученые выяснили худшее и лучшее время суток: настроение меняется

Команда проанализировала довольно небольшую выборку в искусственных лабораторных условиях. Согласно результатам, это может неточно отражать сложность и нюансы изменения настроения, а также то, как на него влияют такие факторы, как социальная динамика, расписание и темпераменты. Например, ученые отметили, что несколько участников не спали более 18 часов в течение дня. Тем не менее, они считают, что исследование демонстрирует, как неинвазивный цифровой инструмент, такой как Fitbit, может эффективно использоваться в клинических условиях. Форджер признает, что оно «представляет захватывающий новый способ изучения этих факторов в вопросах психического здоровья».