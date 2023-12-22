Ученые выяснили, где впервые появились большие киты

На протяжении всей своей эволюционной истории предки усатых китов (Mysticeti) были намного меньше, чем их современные потомки, — всего около пяти метров в длину в противовес 33 метрам. В основном ученых интересовал вопрос о том, как это произошло, а не где. Долгое время исследователи считали, что усатые киты оставались небольшими вплоть до начала ледниковых периодов, то есть примерно до 2,5−3 миллионов лет назад., когда и появились современные виды усатых китов.

Ученые из университетов Монаша (Австралия) и Отаго (Новая Зеландия) усомнились в этом. Они изучили окаменелые останки ископаемого кита, найденные еще в 1921 году, и пришли к выводу, что свои феноменальные размеры эти животные могли приобрести в Южном полушарии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Считалось, что киты эволюционировали в условиях холодного климата, поскольку останки предков животных чаще всего обнаруживали в Северном полушарии. Однако одни из них, окаменелые концы челюстей, найденные палеонтологом-любителем в Австралии более 100 лет назад, доказали обратное. Кости возрастом 16−21 миллион лет до сих пор пылились в архивах австралийского Музея Виктории, пока их не открыл заново один из соавторов исследования — старший куратор палеонтологии позвоночных в НИИ Музея Виктории Эрих Фицджеральд.

Исследователи использовали модели, построенные на основе измерений пропорций тела современных китов, и пришли к выводу, что животное, которому принадлежали останки, было примерно девять метров в длину. При этом, что самый крупный ископаемый кит, которого описывали до сих пор, был шестиметровым. Учитывая также находки останков ископаемых китов из Перу, исследователи предположили, что крупные киты появились вовсе не в Северном, а в Южном полушарии. Притом что доля находок предков китов для юга составляет всего 20% от всей летописи окаменелостей.

Недавно ученые смогли «поговорить» с китом. Для этого понадобился подводный динамик.

Олеся Маевская