Ученые выяснили, где молнии бьют в одну и ту же точку чаще всего

В Каталонии за девять лет зарегистрировали 5 млн ударов молний на участке площади размером 285 на 340 километров. В Барранкабермехе был изучен участок 93 на 97 километров. Из-за близости к тропикам грозы здесь бывают намного чаще, и за тот же срок тут зафиксировали около 70 млн природных электрических разрядов.