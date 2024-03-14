Ученые выяснили, что выбросы человечества замедляют управляющее Гольфстримом течение

Международная группа ученых из США, Германии и Китая выяснила, что антропогенные выбросы аэрозольных веществ в атмосферу замедляют атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC) — сложную систему течений в Атлантическом океане, от которой, в том числе, зависит Гольфстрим. Исследование опубликовано в научном журналежурнале Nature Communications (NatComms).