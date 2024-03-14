Ученые выяснили, что выбросы человечества замедляют управляющее Гольфстримом течение

AMOC переносит теплую воду на север и холодную воду на юг, доставляя вместе с ней важные питательные вещества. Благодаря циркуляции на расположенных рядом с AMOC континентах поддерживается умеренный климат.
Как показали расчеты, что увеличение выбросов парниковых газов и антропогенных аэрозолей над Азией способствует замедлению AMOC. Аэрозоли образуются при попадании в атмосферу выхлопов транспорта, выбросов от сжигания угля и работы промышленных предприятий.
По словам авторов исследования, сокращение выбросов азиатских антропогенных аэрозолей не только снизит местное загрязнение воздуха, но и поможет стабилизировать AMOC.