Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, что выбросы человечества замедляют управляющее Гольфстримом течение

Международная группа ученых из США, Германии и Китая выяснила, что антропогенные выбросы аэрозольных веществ в атмосферу замедляют атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC) — сложную систему течений в Атлантическом океане, от которой, в том числе, зависит Гольфстрим. Исследование опубликовано в научном журналежурнале Nature Communications (NatComms).
Источник: РИА "Новости"

AMOC переносит теплую воду на север и холодную воду на юг, доставляя вместе с ней важные питательные вещества. Благодаря циркуляции на расположенных рядом с AMOC континентах поддерживается умеренный климат.

Как показали расчеты, что увеличение выбросов парниковых газов и антропогенных аэрозолей над Азией способствует замедлению AMOC. Аэрозоли образуются при попадании в атмосферу выхлопов транспорта, выбросов от сжигания угля и работы промышленных предприятий.

По словам авторов исследования, сокращение выбросов азиатских антропогенных аэрозолей не только снизит местное загрязнение воздуха, но и поможет стабилизировать AMOC.