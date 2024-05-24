Ученые выяснили, что вороны умеют считать не хуже детей

Прежде чем освоить арифметику дети учатся считать простым перечислением: «один, один, один», или «яблоко, еще яблоко, еще яблоко». Они понимают, что яблок три, но еще не готовы к уровню абстрактного мышления, которого требует слово «три».
Нейробиолог Диана Ляо, пост-док в немецком Университете Тюбингена, решила проверить, способны ли вороны считать так же. И оказалось, что да: они контролируют свою речь и издают число звуков, соответствующее числу предметов. Об исследовании ученой написал сайт Popular Science.
Исследование добавляет еще один талант в копилку семейства врановых (туда входят вороны) и помогает понять, как у людей появилась способность считать: возможно, между вороной и человеком были и другие звенья, полагает исследовательница.
Джессика Кэнтлон, профессор психологии в Университете Карнеги Меллон, поясняет, почему исследование важно. «Когда человек начинает вербализировать свои мысли об окружающих его предметах и их количестве, его мышление меняется, и он воспринимает мир иначе. До сих пор мы не были уверены, что нечто подобное испытывают другие животные», — объясняет она.
Ученые проводили много тестов на эту тему на разных животных, вроде крыс, шимпанзе или попугаев. Зверей заставляли нажимать на кнопки, тачскрины, выбирать еду или еще как-то реагировать — но никто из них не пытался считать вслух.
Исследователи полагают, что большинство зверей в дикой природе издает звуки непроизвольно и вовсе не строит фразы на зверином языке, как часто думают люди. К примеру, длина трели синицы обычно означает масштаб опасности, но речь идет не о какой-то выверенной шкале, а о возбуждении и страхе, которые испытывает птичка. Ляо удалось получить первичные данные в дикой природе, после чего она перенесла эксперимент в лабораторию и стала исследовать ворон пристальнее.
Джироджо Валлортигара, нейробиолог Университета Тренто в Италии, объясняет, что контролировать число «карканий» куда сложнее, чем, например, число ударов клювом по кнопке. Это требует более развитых когнитивных функций. Ляо и ее соавторы научили трех ворон сопоставлять разноцветные арабские цифры (1, 2, 3 и 4) и нейтральные голосовые сигналы с определенным числом звуков. «Тренировка» заняла год, и птиц кормили после каждого успеха — Ляо считает, что в результате ворон выдрессировали, по сути, методом перебора.
После тренировки ворон проверили. Птица клевала мишень, начиная тестирование, потом видела на экране цифру или слышала звук — и должна была ответить нужным числом звуков, после чего нажать кнопку, символизирующую, что упражнение закончено. Если птица угадывала цифру, в награду она получала лакомство.
Все три вороны продемонстрировали, что почти всегда угадывают требуемое число — хотя успехи небезупречны. Цифру «1» птицы угадывали всегда, «2» с вероятностью в 60%, «3» — чуть больше 50%, а «4» — с вероятностью 40%; можно сделать вывод, что с большими числами совладать им будет непросто. Ученые также обратили внимание, что первый звук всегда различался в зависимости от числа звуков в трели, которую птица собиралась издать — то есть она заранее понимала, сколько раз каркнет.
Ошибочные случаи исследователи разделили на две категории: птицы или «заикались» и произносили на один звук больше, или «забывали» и произносили на один звук меньше. Судя по первому звуку, почти во всех этих случаях намерение у ворон было правильное, но они путались посреди «фразы».
Ляо признает, что исследование было несовершенным: к примеру, ученые не измерили степень возбуждения птиц. А еще, возможно, вороны следят не за числом звуков, а за общей длиной трели, и тогда это уже не совсем «счет», а скорее способность запомнить нужную длительность. Биолог намерена продолжать эксперименты, чтобы закрепить достигнутое, и надеется, что это поможет лучше понять и человеческий мозг. «Птицы стали отдельной ветвью в эволюции больше 300 миллионов лет назад. Будет любопытно найти сходства между нашим и их мозгом», — говорит ученая.
В чем вороны точно не уступают людям, так это в способности к самоконтролю. А иногда, как утверждают ученые, они нас даже превосходят.
Георгий Мазуркевич