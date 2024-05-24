Ученые выяснили, что вороны умеют считать не хуже детей

Ляо признает, что исследование было несовершенным: к примеру, ученые не измерили степень возбуждения птиц. А еще, возможно, вороны следят не за числом звуков, а за общей длиной трели, и тогда это уже не совсем «счет», а скорее способность запомнить нужную длительность. Биолог намерена продолжать эксперименты, чтобы закрепить достигнутое, и надеется, что это поможет лучше понять и человеческий мозг. «Птицы стали отдельной ветвью в эволюции больше 300 миллионов лет назад. Будет любопытно найти сходства между нашим и их мозгом», — говорит ученая.