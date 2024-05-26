Ученые выяснили, что вороны могут считать вслух

Ранее многие исследования показали, что животные, включая медоносных пчел, львов, лягушек и муравьев, обладают врожденным чувством числа, а другое исследование показало, что черношапочные гаички (Poecile atricapillus) добавляют больше трелей в конце своих тревожных сигналов, чтобы предупредить о более серьезных угрозах. Однако ни одно из этих исследований не дает достаточных доказательств того, что животные разделяют человеческую способность считать вслух — например, в случае с гаичками птицы могут чаще издавать звуки только в результате повышенного стресса.