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Ученые выяснили, что вороны могут считать вслух

Вороны умеют считать вслух, показало новое исследование, и, возможно, птицы даже обладают теми же навыками счета, что и человеческие дети.

Источник: Luis Domínguez/CC0

Как пишет Live Science, исследователи обнаружили, что черные вороны (Corvus corone) могут издавать определенное количество карканий в ответ на визуальные или слуховые стимулы, что позволяет им считать вслух от одного до четырех. Это открытие — первый случай, когда было точно доказано, что птицы считают, издавая определенное количество вокализаций. Исследователи опубликовали свои выводы в журнале Science.

«Целенаправленное воспроизведение определенного количества вокализаций требует сложного сочетания числовых способностей и вокального контроля», — говорится в исследовании. Полученные результаты показывают, что вороны могут гибко и целенаправленно производить заданное количество вокализаций, используя «приблизительную систему чисел» — несимволическую систему оценки чисел, общую для людей и животных.

Ранее многие исследования показали, что животные, включая медоносных пчел, львов, лягушек и муравьев, обладают врожденным чувством числа, а другое исследование показало, что черношапочные гаички (Poecile atricapillus) добавляют больше трелей в конце своих тревожных сигналов, чтобы предупредить о более серьезных угрозах. Однако ни одно из этих исследований не дает достаточных доказательств того, что животные разделяют человеческую способность считать вслух — например, в случае с гаичками птицы могут чаще издавать звуки только в результате повышенного стресса.

В рамках эксперимента ученые демонстрировали трем воронам зрительные и слуховые стимулы: зрительные — арабские цифры, слуховые — звуки различных инструментов. После того как вороны каркали (например, четыре раза каркали на звук или символ — четверку), их учили клевать экран, чтобы подать сигнал об окончании выполнения задания. Если вороны издавали нужное количество карканий, соответствующее подсказке, их награждали лакомством.

После обучения вороны-счетчицы давали точные ответы, издавая правильное количество карканий в ответ на подсказки с частотой, превышающей случайную. Даже когда вороны давали неправильные ответы, они чаще всего ошибались между числами, расположенными относительно близко друг к другу (например, три и четыре), а не дальше друг от друга (например, один и четыре).