Ученые выяснили, что шанс найти счастье в отношениях или без них зависит от типа личности

«Хотя в среднем люди, состоящие в отношениях, более удовлетворены своей жизнью, чем одинокие люди, есть много счастливых одиноких людей — отношения не играют такой большой роли в общей удовлетворенности жизнью, как вы думаете. Мы обнаружили, что личность более чем статус отношений определяет, кто доволен своей жизнью, а кто нет», — отметила ведущий автор работы, доктор Элейн Хоан.