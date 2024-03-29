Ученые выяснили, что птицы кодируют в памяти места хранения еды

Ученые имплантировали гаичкам зонды, чтобы считать мозговую активность птиц, а затем наблюдали, как пернатые заполняют и проверяют свои хранилища с семенами подсолнечника.

Результаты показали, что каждый раз, когда птица прятала еду, в ее гиппокампе активировались разные комбинации нейронов. Эти шаблоны напоминали штрихкоды. Когда гаичка извлекала пищу из определенного места, в ее мозге возникала та же последовательность.