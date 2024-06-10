Ученые выяснили, что происходит в мозге во время планирования

Оказалось, что люди тратят больше времени на размышления перед тем, как действовать, когда проходят испытание. Интересно, что у грызунов нейронные реакции при движении по лабиринту также напоминали симуляцию модели. Их мозг заранее изучал возможные пути, моделируя различные варианты действий, прежде чем крысы фактически начинали двигаться.