Ученые выяснили, что поверхность языка каждого человека уникальна

Человеческий язык — очень сложный орган. Его поверхность состоит из сотен маленьких структурных образований, известных как сосочки, которые помогают людям ощущать вкус, говорить и глотать. В грибовидных сосочках расположены вкусовые и температурные рецепторы, в то время как нитевидные позволяют ощущать текстуру пищи.

С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали более двух тысяч микроскопических снимков человеческого языка. Оказалось, что расположение и размер нитевидных и грибовидных сосочков уникальны для каждого человека. Вероятнее всего, с этим связаны различия во вкусовом и текстурном восприятии пищи людьми.

Ученые надеются, что их открытие может поспособствовать разработке индивидуальных стратегий правильного питания. Они будут направлены на подбор наиболее привлекательных для человека продуктов.