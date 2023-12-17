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00:18 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, что поверхность языка каждого человека уникальна

Ученые из Эдинбургского университета в сотрудничестве с коллегами из университета Лидса (Великобритания) выяснили, что расположение и размер языковых сосочков уникальны для каждого человека. Результаты опубликованы в Scientific Reports.

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Источник: Freepik

Человеческий язык — очень сложный орган. Его поверхность состоит из сотен маленьких структурных образований, известных как сосочки, которые помогают людям ощущать вкус, говорить и глотать. В грибовидных сосочках расположены вкусовые и температурные рецепторы, в то время как нитевидные позволяют ощущать текстуру пищи.

С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали более двух тысяч микроскопических снимков человеческого языка. Оказалось, что расположение и размер нитевидных и грибовидных сосочков уникальны для каждого человека. Вероятнее всего, с этим связаны различия во вкусовом и текстурном восприятии пищи людьми.

Ученые надеются, что их открытие может поспособствовать разработке индивидуальных стратегий правильного питания. Они будут направлены на подбор наиболее привлекательных для человека продуктов.

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