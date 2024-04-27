Ученые выяснили, что подъем по лестнице существенно продлевает жизнь

Оказалось, подъем по лестнице был связан со снижением риска летального исхода по любой причине на 24%, а также на 39% уменьшает вероятность ухода из жизни от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не пользовался лестницами. Ходьба защищает от сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсультов, отметили ученые.