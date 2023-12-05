Ученые выяснили, что пиво может улучшать память

По данным исследования сотрудников Мексиканского университета, пинта (примерно 0,5 литра) в день приносит пользу мозгу: у тех, кто регулярно пьет, память лучше, чем у трезвенников. Результаты были получены при опросе 1652 человек, пишет The Sun.

У участников узнали об их предпочтениях в алкогольных напитках, а затем попросили пройти тесты на скорость их мышления и кратковременную память. Исследователи отметили, что любители пива показали более точные и быстрые реакции, чем непьющие, любители вина и другие спиртные напитки.

Как оказалось, употребление правильного количества алкоголя также имело решающее значение, поскольку его слишком большое или слишком малое количество ухудшало работоспособность мозга. Как влияет пиво на все остальные функции организма, в Мексиканском университете пока не уточнили.

Оптимальная норма спиртных напитков для улучшения рабочей памяти для мужчин и женщин составляет 100 грамм в неделю. Эта цифра равна примерно двум единицам алкоголя или одной пинте в день.

Национальная служба здравоохранения утверждает, что людям не следует регулярно выпивать более 14 единиц или шести напитков в неделю. Также авторы исследования уточнили, что лишь умеренное употребление алкоголя приносит пользу.

Недавно ученые выяснили, что бактерии хранят воспоминания и передают их через поколения. Это удивительное открытие, поскольку у микроорганизмов нет мозга и нервной системы.

Олеся Маевская