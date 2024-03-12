Ученые выяснили, что мозг формирует эмоции независимо от чувств

Это означает, что, хотя мы склонны полагать, что наши эмоции напрямую зависят от того, что происходит в окружающем мире, именно наш мозг запрограммирован генерировать эмоциональный смысл независимо от того, способны ли мы на это повлиять. Сейчас ученые планируют выяснить, как умственные способности и соответствующие им нейронные представления могут развиваться и совершенствоваться без информации, получаемой извне.