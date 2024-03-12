Ученые выяснили, что мозг формирует эмоции независимо от чувств

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances командой итальянских нейробиологов из Школы перспективных исследований IMT в Лукке и сотрудников Туринского университета, появилось новое понимание сложных взаимосвязей между эмоциями и их восприятием. Задачей авторов было выяснить, использует мозг сенсорно-специфичные или абстрактные коды для построения внутренних переживаний.
Для проведения исследования ученые показали фильм «101 далматинец» группе из 50 добровольцев и с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии отслеживали активность мозга, связанную с развитием сюжета картины. Среди участников эксперимента были как абсолютно здоровые люди, так и врожденно слепые и глухие, которым предъявлялись аудиоспектакль и немая версия соответственно.
Исследователи также попросили группу из 124 независимых участников выразить и оценить свои эмоции во время просмотра одного и того же фильма вне сканера, пытаясь предсказать реакцию мозга людей с сенсорной депривацией (отсутствием зрения или слуха) и без нее во время переживания веселья, страха и печали.
Результаты показали, что категории эмоций представлены в мозге независимо от происходящих вокруг событий и его отношения к ним. Следует отметить, что префронтальная кора является «хранилищем» абстрактного представления эмоций, которое не зависит от предшествующего сенсорного опыта.
Это означает, что, хотя мы склонны полагать, что наши эмоции напрямую зависят от того, что происходит в окружающем мире, именно наш мозг запрограммирован генерировать эмоциональный смысл независимо от того, способны ли мы на это повлиять. Сейчас ученые планируют выяснить, как умственные способности и соответствующие им нейронные представления могут развиваться и совершенствоваться без информации, получаемой извне.
В целом этот орган продолжает удивлять специалистов. Так ученые из Гарвардского (США) и Карлтонского (Канада) университетов недавно обнаружили, что мозг человека, говорящего на нескольких языках, по-особенному обрабатывает звучание родного.
Олеся Маевская