Ученые выяснили, что Марс влияет на глубины земных океанов

Ученые полагают, что этот эффект был важным компонентом потепления морей в прошлом. Вполне возможно, что астрономический цикл мог бы частично смягчить застой океана, который последует за замедлением атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). AMOC управляет Гольфстримом и поддерживает умеренный климат в Европе.